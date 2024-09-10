Galatasaraylı yıldıza dev zam: Maaşı 4 katı artıyor!

Galatasaray her geçen gün yıldızı parlayan ve geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız futbolcunun maaşı 4 kat artıyor. Yönetim oyuncuyla yeni sözleşme için harekete geçti. İşte detaylar.

1 / 13 Galatasaray yönetimi, transfer dönemi bittikten sonra takımdaki bazı oyuncularla masaya oturacak.



2 / 13 Sarı kırmızılılar, yerli futbolcuların sözleşmelerinde iyileştirme yapmayı planlıyor.



3 / 13 Galatasaray'da özellikle Barış Alper Yılmaz'a önemli oranda zam yapılması gündemde.





4 / 13 24 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık 20 milyon lira kazanıyor.



5 / 13 Milli oyuncunun, sarı kırmızılı kulüp ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.



6 / 13 Barış Alper geçen sezon ligde, Avrupa'da ve milli takımda başarılı oyunuyla dikkat çekti.



7 / 13 24 yaşındaki futbolcu, beklenen seviyede transfer teklifi gelmeyince takımda kaldı.



8 / 13 Bu nedenle yönetim, yeni sözleşmesi konusunda harekete geçti.



9 / 13 Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile yakın zamanda içinde masaya oturacak.



10 / 13 Takımın as oyuncuları arasında en az kazananlardan biri olan milli futbolcunun maaşının yaklaşık 4 kat artırılması bekleniyor.

11 / 13 Böylece Barış Alper, takımda en çok kazanan yerli futbolcu konumuna yükselecek.

12 / 13 Barış geçtiğimiz sezon, Galatasaray ve milli takım formasıyla 67 resmi maça çıktı.

