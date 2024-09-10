Galatasaraylı yıldıza dev zam: Maaşı 4 katı artıyor!

Galatasaray her geçen gün yıldızı parlayan ve geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız futbolcunun maaşı 4 kat artıyor. Yönetim oyuncuyla yeni sözleşme için harekete geçti. İşte detaylar.
Galatasaray yönetimi, transfer dönemi bittikten sonra takımdaki bazı oyuncularla masaya oturacak.
Sarı kırmızılılar, yerli futbolcuların sözleşmelerinde iyileştirme yapmayı planlıyor.
Galatasaray'da özellikle Barış Alper Yılmaz'a önemli oranda zam yapılması gündemde.
24 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık 20 milyon lira kazanıyor.
Milli oyuncunun, sarı kırmızılı kulüp ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Barış Alper geçen sezon ligde, Avrupa'da ve milli takımda başarılı oyunuyla dikkat çekti.
24 yaşındaki futbolcu, beklenen seviyede transfer teklifi gelmeyince takımda kaldı.
Bu nedenle yönetim, yeni sözleşmesi konusunda harekete geçti.
Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile yakın zamanda içinde masaya oturacak.
Takımın as oyuncuları arasında en az kazananlardan biri olan milli futbolcunun maaşının yaklaşık 4 kat artırılması bekleniyor.
Böylece Barış Alper, takımda en çok kazanan yerli futbolcu konumuna yükselecek.
Barış geçtiğimiz sezon, Galatasaray ve milli takım formasıyla 67 resmi maça çıktı.
Bu süreçte 8 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol pası verdi.