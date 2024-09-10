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Spor

Galatasaraylı yıldıza dev zam: Maaşı 4 katı artıyor!

16:35 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 16:36 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray her geçen gün yıldızı parlayan ve geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız futbolcunun maaşı 4 kat artıyor. Yönetim oyuncuyla yeni sözleşme için harekete geçti. İşte detaylar.

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Galatasaray yönetimi, transfer dönemi bittikten sonra takımdaki bazı oyuncularla masaya oturacak.


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Sarı kırmızılılar, yerli futbolcuların sözleşmelerinde iyileştirme yapmayı planlıyor.


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Galatasaray'da özellikle Barış Alper Yılmaz'a önemli oranda zam yapılması gündemde.



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24 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık 20 milyon lira kazanıyor.


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Milli oyuncunun, sarı kırmızılı kulüp ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.


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Barış Alper geçen sezon ligde, Avrupa'da ve milli takımda başarılı oyunuyla dikkat çekti.


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24 yaşındaki futbolcu, beklenen seviyede transfer teklifi gelmeyince takımda kaldı.


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Bu nedenle yönetim, yeni sözleşmesi konusunda harekete geçti.


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Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile yakın zamanda içinde masaya oturacak.


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Takımın as oyuncuları arasında en az kazananlardan biri olan milli futbolcunun maaşının yaklaşık 4 kat artırılması bekleniyor. 

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Böylece Barış Alper, takımda en çok kazanan yerli futbolcu konumuna yükselecek.

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Barış geçtiğimiz sezon, Galatasaray ve milli takım formasıyla 67 resmi maça çıktı.


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Bu süreçte 8 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol pası verdi.

#Galatasaray
#Süper Lig
#Barış Alper Yılmaz
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