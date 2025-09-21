Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldıza psikolojik destek

Galatasaraylı yıldıza psikolojik destek

11:1821/09/2025, dimanche
G: 21/09/2025, dimanche
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta müsabakasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismine psikolojik destek verildiği bildirildi.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla öne geçtiği karşılaşmadan 5-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu mücadelede sarı-kırmızılıların yıldız stoperi Davinson Sanchez'in yapmış olduğu hatalar gündem olmuştu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Cimbom'da bugüne kadar sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Kolombiyalı oyuncuya hala ligin en iyisi olduğu hatırlatıldı ve moral verildi.

#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Eintracht Frankfurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Kahraman kimdir? Hayatı ve biyografisi