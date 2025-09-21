Galatasaraylı yıldıza psikolojik destek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta müsabakasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismine psikolojik destek verildiği bildirildi.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla öne geçtiği karşılaşmadan 5-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu mücadelede sarı-kırmızılıların yıldız stoperi Davinson Sanchez'in yapmış olduğu hatalar gündem olmuştu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Cimbom'da bugüne kadar sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Kolombiyalı oyuncuya hala ligin en iyisi olduğu hatırlatıldı ve moral verildi.