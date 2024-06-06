Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken paylaşım: Ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da hangi isimlerle yolların ayrılacağı merak konusu.
Galatasaray'da birçok oyuncuya transfer teklifi gelirken, sarı-kırmızılıların yıldız ismi sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.
Wilfried Zaha, Instagram hesabının hikaye bölümünden, kalabalık içerisinde insanların olduğu ancak bir kişinin farklı yola saptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Fildişi Sahilli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ayrılık mesajı olarak yorumlandı.
Zaha'ya İngiltere ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu biliniyor.
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 maçta 10 gol atıp 5 asist kaydetti.
Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro.