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Spor

Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken paylaşım: Ayrılıyor mu?

Selman Ağrıkan
14:48 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:05 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da hangi isimlerle yolların ayrılacağı merak konusu.

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Galatasaray'da birçok oyuncuya transfer teklifi gelirken, sarı-kırmızılıların yıldız ismi sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

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Wilfried Zaha, Instagram hesabının hikaye bölümünden, kalabalık içerisinde insanların olduğu ancak bir kişinin farklı yola saptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.


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Fildişi Sahilli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

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Zaha'ya İngiltere ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu biliniyor.

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Sezon başında Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 maçta 10 gol atıp 5 asist kaydetti.

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Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#Süper Lig
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