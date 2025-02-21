Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldızın performansı beğenilmedi! İstatistiği şoke etti

Galatasaraylı yıldızın performansı beğenilmedi! İstatistiği şoke etti

11:2321/02/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ile kaleci Günay Güvenç'in performansı beğenilirken o isme ise tepki vardı. Yıldız futbolcunun istatistikleri şoke etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar 4-1 biten ilk maçın rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta, AZ Alkmaar karşısında etkisiz performans ortaya koydu.

Beklenen performansın altında kalan Kolombilyalı stoperin istatistikleri dikkat çekti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.

İŞTE CUESTA'NIN İSTATİSTİKLERİ


Toplam Müdahele: 1

İkili mücadele: 2/2

Top Kaybı: 9

İsabetli pas: 23/31 (yüzde 74)

Kilit Pas: 1

Uzun top: 1 (0)

#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#Carlos Cuesta

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Kooperatif Market’te Ramazan indirimi başladı: Fiyatlar 1 ay boyunca sabit kalacak! Pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker, hurma…