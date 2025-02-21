Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ile kaleci Günay Güvenç'in performansı beğenilirken o isme ise tepki vardı. Yıldız futbolcunun istatistikleri şoke etti.

1 /5 UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar 4-1 biten ilk maçın rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

2 /5 Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta, AZ Alkmaar karşısında etkisiz performans ortaya koydu.

3 /5 Beklenen performansın altında kalan Kolombilyalı stoperin istatistikleri dikkat çekti.

4 /5 Milliyet'te yer alan habere göre; Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.