Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylılar futbolcularını kronik ilan etti: "Kendine bakmıyor yazık!"

Galatasaraylılar futbolcularını kronik ilan etti: "Kendine bakmıyor yazık!"

18:182/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kafilesi belli oldu. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan başarılı futbolcu, taraftarları çileden çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 22. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda, kamp kafilesi açıklandı. Üç futbolcu, Antep maçının kadrosundan çıkarıldı.



Yapılan bilgilendirme Nelsson'un transferi görüşmeleri için Yunus Akgün ve Jakobs'un sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadığı belirtildi.


Galatasaray ayrıca Ismail Jakobs'un aşil tendonunda kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Senegalli futbolcunun transfer olduğu günden itibaren sık sakatlanması taraftarın sabrını taşırdı. 

Galatasaraylı taraftarlar, Ismail Jakobs'un kısa süre içerisinde takımdan gönderilmesi yönünde yönetime sosyal medyadan çağrıda bulundu.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki serzenişleri şu şekilde;

#Galatasaray
#İsmail Jakobs
#Trendyol Süper Lig
#Gaziantep FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK açıkladı: Döviz zengini iller belli oldu!