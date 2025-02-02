Galatasaraylılar futbolcularını kronik ilan etti: "Kendine bakmıyor yazık!"

Süper Lig 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kafilesi belli oldu. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan başarılı futbolcu, taraftarları çileden çıkardı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 22. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda, kamp kafilesi açıklandı. Üç futbolcu, Antep maçının kadrosundan çıkarıldı.
Yapılan bilgilendirme Nelsson'un transferi görüşmeleri için Yunus Akgün ve Jakobs'un sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadığı belirtildi.
Galatasaray ayrıca Ismail Jakobs'un aşil tendonunda kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı.
Senegalli futbolcunun transfer olduğu günden itibaren sık sakatlanması taraftarın sabrını taşırdı.
Galatasaraylı taraftarlar, Ismail Jakobs'un kısa süre içerisinde takımdan gönderilmesi yönünde yönetime sosyal medyadan çağrıda bulundu.
İşte sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki serzenişleri şu şekilde;