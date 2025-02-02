Galatasaraylılar futbolcularını kronik ilan etti: "Kendine bakmıyor yazık!"

Süper Lig 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kafilesi belli oldu. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan başarılı futbolcu, taraftarları çileden çıkardı.

1 /9 Galatasaray, Trendyol Süper Lig 22. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda, kamp kafilesi açıklandı. Üç futbolcu, Antep maçının kadrosundan çıkarıldı.





2 /9 Yapılan bilgilendirme Nelsson'un transferi görüşmeleri için Yunus Akgün ve Jakobs'un sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadığı belirtildi.



3 /9 Galatasaray ayrıca Ismail Jakobs'un aşil tendonunda kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı.

4 /9 Senegalli futbolcunun transfer olduğu günden itibaren sık sakatlanması taraftarın sabrını taşırdı.

5 /9 Galatasaraylı taraftarlar, Ismail Jakobs'un kısa süre içerisinde takımdan gönderilmesi yönünde yönetime sosyal medyadan çağrıda bulundu.

6 /9 İşte sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki serzenişleri şu şekilde;

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