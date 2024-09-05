Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın yanıtı...

Beşiktaş'ta son dönemlerin öne çıkan ismi Gedson Fernandes'e, Fransa'dan talip çıktığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların yanıtı da belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta performansı dikkat çeken isimlerden olan Gedson Fernandes transferin de gözdesi konumunda.
Portekizli futbolcuya, Fransa'dan da teklif geldiği ifade edildi.
Fransız basınında yer alan habere göre Olympique Lyon, Gedson Fernandes'e Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala talip oldu.
Siyah-beyazlı kulübün ise en iyi oyuncularından birini, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibine göndermek istemediği için görüşmeyi direkt reddettiği bildirildi.
Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 karşılaşmada görev aldı.
Portekizli futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı.