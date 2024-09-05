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Spor

Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın yanıtı...

14:54 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:10 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Beşiktaş'ta son dönemlerin öne çıkan ismi Gedson Fernandes'e, Fransa'dan talip çıktığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların yanıtı da belli oldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta performansı dikkat çeken isimlerden olan Gedson Fernandes transferin de gözdesi konumunda.






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Portekizli futbolcuya, Fransa'dan da teklif geldiği ifade edildi.


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Fransız basınında yer alan habere göre Olympique Lyon, Gedson Fernandes'e Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala talip oldu.







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Siyah-beyazlı kulübün ise en iyi oyuncularından birini, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibine göndermek istemediği için görüşmeyi direkt reddettiği bildirildi.



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Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 karşılaşmada görev aldı.



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Portekizli futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

#Gedson Fernandes
#Beşiktaş
#Lyon
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