Golden Boy 2025'te Türk fırtınası: 4 milli yıldız aday listesinde!

Tuttosport'un prestijli Golden Boy ödülünün 2025 aday listesinde 100 isim arasında tam 4 Türk futbolcu yer aldı. Peki, Golden Boy 2025'te aday listesinde kimler var? İşte detaylar.
Tuttosport'un düzenlediği ve Avrupa'da en prestijli ödüller arasında gösterilen Golden Boy'un bu seneki 100 kişilik aday listesi duyuruldu.
Listede 4 Türk futbolcu yer aldı. Aday gösterilen 4 futbolcu da yurt dışında boy gösteriyor.
CAN UZUN - FRANKFURT
ARDA GÜLER - REAL MADRID
KENAN YILDIZ - JUVENTUS
YASİN ÖZCAN - ANDERLECHT