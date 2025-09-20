Yeni Şafak
Golden Boy 2025'te Türk fırtınası: 4 milli yıldız aday listesinde!

11:1120/09/2025, Cumartesi
20/09/2025, Cumartesi
Tuttosport'un prestijli Golden Boy ödülünün 2025 aday listesinde 100 isim arasında tam 4 Türk futbolcu yer aldı. Peki, Golden Boy 2025'te aday listesinde kimler var? İşte detaylar.

Tuttosport'un düzenlediği ve Avrupa'da en prestijli ödüller arasında gösterilen Golden Boy'un bu seneki 100 kişilik aday listesi duyuruldu.

Listede 4 Türk futbolcu yer aldı. Aday gösterilen 4 futbolcu da yurt dışında boy gösteriyor.


CAN UZUN - FRANKFURT



ARDA GÜLER - REAL MADRID



KENAN YILDIZ - JUVENTUS



YASİN ÖZCAN - ANDERLECHT



