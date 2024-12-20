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Gözden düşen Galatasaraylı yıldız için karar verildi! Kiralık gönderilecek

Gözden düşen Galatasaraylı yıldız için karar verildi! Kiralık gönderilecek

10:5620/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
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Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmalara hız verildi. Sarı-kırmızılı takımda gözden düşen yıldız futbolcu için flaş bir karar alındı.

Galatasaray'da bu sezon iyice gözden düşen ve devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelsson'un güncel değerinin iyice düşmesi dikkat çekti.

Danimarkalı futbolcu için iki sene önce İspanyol ekibi Sevilla'dan 14 milyon Euro teklif alsa da bunu kabul etmeyen sarı-kırmızılı yöneticilerin şimdi bu rakamın çok altına oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi.

2021'de Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan 26 yaşındaki futbolcunun son dönemde kulübeye mahkum kalması, şans bulduğu maçlarda da beklentilerin uzağında olması nedeniyle değeri adeta dip yaptı.

Danimarka Milli Takımı'nda oynamasına rağmen tecrübeli futbolcunun, Sanchez-Abdülkerim ikilisini geçememesi nedeniyle Galatasaray'da yedek kalmasıyla beraber istenen tekliflerin gelmemesi planları bozdu.

Aslan'da Hakim Ziyech ile beraber bileti kesilen bir başka isim olan Nelsson'un satışı için bu nedenle çeşitli formüller arandığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyu düşük teklifler gelmesi halinde ocakta üst düzey liglerden oynayacağı bir takıma kiralık vermeye sıcak bakıyor.

Diğer taraftan bonservis konusunda oyuncunun Kopenhag'dan alındığı bedel olan 7 milyon Euro'nun altına satılmaması kararının alındığı belirtildi.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Okan Buruk

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