Göztepe’den 49 yıl sonra bir ilk!

Kupada en son 49 yıl önce 1975-1976 sezonunda yarı final oynayan sarı-kırmızılılar, o günden sonra organizasyonda başarılı bir grafik çizememişti. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 5. eleme turundan başlayan Göztepe, ilk maçını yine İzmir ekibi olan Bucaspor 1928'le yaptı. Maçtan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasına yükseldi.



