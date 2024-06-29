Göztepe'den Fenerbahçeli yıldıza kanca: Görüşme olumlu

Süper Lig'e yükselen Göztepe, Fenerbahçe forması giyen iki isim için temaslara başladı. İzmir temsilcisi ile ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Fenerbahçeli iki futbolcunun peşine düştü.
Sarı-kırmızılıların daha önce formasını giyen genç stoper Emir Ortakaya ve Slovenyalı orta saha Miha Zajc ile ilgilendiği ifade edildi.
Fenerbahçe ile Topuk Yaylası kampında bulunan iki futbolcu için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Emir'i bonservisiyle vermeye sıcak bakmadığı, 20 yaşındaki savunmacıyı bir kez daha kiralayabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonun devre arasında İtalya'nın Empoli takımından gelen 29 yaşındaki Zajc ise geçen sezonu istediği gibi geçiremedi.
Fenerbahçe ile geçen yaz döneminde 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de 11 maça çıktı.
Zajc daha çok UEFA Konferans Ligi maçlarından şans buldu. Sloven futbolcu Avrupa arenasında 8 maçın 7'sine ilk 11'de başlarken 2 kez fileleri sarstı.