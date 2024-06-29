Göztepe'den Fenerbahçeli yıldıza kanca: Görüşme olumlu

Süper Lig'e yükselen Göztepe, Fenerbahçe forması giyen iki isim için temaslara başladı. İzmir temsilcisi ile ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...

1 / 7 Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Fenerbahçeli iki futbolcunun peşine düştü.

2 / 7 Sarı-kırmızılıların daha önce formasını giyen genç stoper Emir Ortakaya ve Slovenyalı orta saha Miha Zajc ile ilgilendiği ifade edildi.

3 / 7 Fenerbahçe ile Topuk Yaylası kampında bulunan iki futbolcu için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

4 / 7 Fenerbahçe'nin Emir'i bonservisiyle vermeye sıcak bakmadığı, 20 yaşındaki savunmacıyı bir kez daha kiralayabileceği kaydedildi.

5 / 7 Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonun devre arasında İtalya'nın Empoli takımından gelen 29 yaşındaki Zajc ise geçen sezonu istediği gibi geçiremedi.

6 / 7 Fenerbahçe ile geçen yaz döneminde 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de 11 maça çıktı.