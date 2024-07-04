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Spor

Güiza 43 yaşında transfer oldu

09:36 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:45 - 4/07/2024 Perşembe
AA

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza'nın futbolu bırakmaya niyeti yok. İspanyol golcü, 43 yaşında yeni takımına imza attı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Daniel Güiza, ilerleyen yaşına rağmen futbolculuk kariyerine devam ediyor.

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17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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UD Rotena Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Güiza takımın forvet hattını güçlendirmeye geldi. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle destek olacak. Yeni evinize hoş geldin Dani" ifadelerini kullandı.

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Futbolcu olarak kariyerinde şimdiye kadar 17 takımda forma giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş ve ardından Malezya ve Paraguay takımlarında forma giymişti.

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İspanyol futbolcu 2018'den sonra doğum yeri olan İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. veya 3. lig takımlarında oynamıştı.

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2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Güiza, sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 35 gol atıp 20 asist kaydetmişti.

#Fenerbahçe
#Daniel Güiza
#İspanya
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