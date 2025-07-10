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Hakan Çalhanoğlu'nun babası transfer ateşini yaktı

Hakan Çalhanoğlu'nun babası transfer ateşini yaktı

Selman Ağrıkan
10:3810/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu, yaptığı paylaşımla transfer iddiasını güçlendirerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

İtalyan gazeteci Di Marzio, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kalacağını iddia etmişti.

Galatasaray'ın milli futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı öne sürülmüştü.

Bu iddianın ardından Hakan Çahanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Baba Çalhanoğlu, oğluyla çekildiği fotoğrafları, Mustafa Yıldızdoğan'ın "Geliyoruz" adlı şarkısıyla paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun babasının bu gönderisi transfer iddialarını güçlendirirken, paylaşım kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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