Hakan Çalhanoğlu'nun babası transfer ateşini yaktı

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu, yaptığı paylaşımla transfer iddiasını güçlendirerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

1 /5 İtalyan gazeteci Di Marzio, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kalacağını iddia etmişti.

2 /5 Galatasaray'ın milli futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı öne sürülmüştü.

3 /5 Bu iddianın ardından Hakan Çahanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

4 /5 Baba Çalhanoğlu, oğluyla çekildiği fotoğrafları, Mustafa Yıldızdoğan'ın "Geliyoruz" adlı şarkısıyla paylaştı.