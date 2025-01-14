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Hakan Keleş’ten ağır yenilgi sonrası açıklama: ‘Oyuncularımı tanıyamadım’

Hakan Keleş’ten ağır yenilgi sonrası açıklama: ‘Oyuncularımı tanıyamadım’

09:4614/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe evinde Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti. Ağır yenilginin ardından Kasımpaşa teknik direktörü Hakan Keleş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Göztepe'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. 

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, beIN SPORTS’a konuştu.

Hakan Keleş'in açıklamaları şöyle:


‘Öncelikle çok üzgünüz. Bu skor bize hiç yakışmadı.


Oyuncularımı tanıyamadım. Rakibimiz oyunu bize kabul ettirdi.


Kırmızı kart da olunca toparlayamadık. Biz sadece bir maçla dağılacak bir takım değiliz. 

Çok çabuk atlatmamız gerekiyor. Telafi edebileceğimiz bir Konya maçı var önümüzde.

İnşallah, bu oyunu ve skoru telafi edebiliriz.’


#Kasımpaşa
#Göztepe
#Süper Lig

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