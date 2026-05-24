Hakan Safi'den bomba hamle! Galatasaray'ın eski hocasıyla görüşüyor

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin, teknik direktörlük için Galatasaray'ın eski hocasıyla temasa geçtiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de seçim öncesi teknik direktör gündemi hareketlenirken, Hakan Safi cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.
Takvim'in edindiği bilgilere göre Safi'nin, İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini aracılığıyla dünyaca ünlü teknik adam Roberto Mancini ile temas kurduğu öğrenildi.
61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, Katar ekibi Al-Sadd'daki geleceğinin belirsiz olduğu ve kulüpten ayrılmasının gündemde bulunduğu ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanmasının beklendiği belirtildi.
Hakan Safi'nin, seçim sürecinde Türkiye'yi ve Süper Lig dinamiklerini bilen yabancı bir teknik direktör profili üzerinde durduğu biliniyor. Mancini'nin bu kriterlere uyduğu değerlendiriliyor. İtalyan hoca 2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da görev yapmış, Sarı-Kırmızılılar ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
Önemli başarılara imza atan Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında 2020 Avrupa Şampiyonası zaferine ulaştı. Ayrıca tecrübeli teknik adam, Inter ile 3 Serie A şampiyonluğu, Manchester City ile de İngiltere Premier Lig şampiyonluğu elde etti.