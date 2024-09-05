Hakim Ziyech transferi için resmi açıklama geldi: 'Reddedilemez'

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadrodan gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Bu isimlerden birisi de Hakim Ziyech...
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in durumu merak konusu.
Yıldız oyuncu Katar'dan tekliflerin olduğu biliniyor.
Yedek kaldığında hem moral hem de performans olarak düşüş yaşayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Hakim Ziyech aralarında Al Gharafa’nın yer aldığı Katar ekipleri ile görüşmelerini sürdürüyor.
Foot Mercato'nun haberine göre Al Arabi, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya yakın.
Al Arabi Yöneticisi Khalid Al Mas, Le Site Info'ya açıklamalarda bulundu.
Khalid Al Mas yaptığı açıklamada, "Hiçbir takım, Hakim Ziyech kalibresindeki bir oyuncuyu reddedemez." sözlerini sarf etti.
Öte yandan Ziyech transferinin detaylarına dair konuşamayacağını söyleyen Al Mas, takıma her zaman en iyi oyuncuları transfer etmek istediklerini söyledi.