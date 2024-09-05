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Spor

Hakim Ziyech transferi için resmi açıklama geldi: 'Reddedilemez'

Haber Merkezi
13:53 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:32 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadrodan gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Bu isimlerden birisi de Hakim Ziyech...

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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in durumu merak konusu.

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Yıldız oyuncu Katar'dan tekliflerin olduğu biliniyor.

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Yedek kaldığında hem moral hem de performans olarak düşüş yaşayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Hakim Ziyech aralarında Al Gharafa’nın yer aldığı Katar ekipleri ile görüşmelerini sürdürüyor.


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Foot Mercato'nun haberine göre Al Arabi, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya yakın.


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Al Arabi Yöneticisi Khalid Al Mas, Le Site Info'ya açıklamalarda bulundu.


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Khalid Al Mas yaptığı açıklamada, "Hiçbir takım, Hakim Ziyech kalibresindeki bir oyuncuyu reddedemez." sözlerini sarf etti.


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Öte yandan Ziyech transferinin detaylarına dair konuşamayacağını söyleyen Al Mas, takıma her zaman en iyi oyuncuları transfer etmek istediklerini söyledi.


#Galatasaray
#Ziyech
#Katar
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