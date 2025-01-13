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Hakim Ziyech’e sürpriz talip: Conte ara transferde onu istiyor

Hakim Ziyech’e sürpriz talip: Conte ara transferde onu istiyor

11:5513/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan takımdan ayrılacak isimlerin listesini hazırlıyor. Listenin başında ise Faslı yıldız Hakim Ziyech var. İddiaya göre Serie A devi 31 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Detaylar haberimizde.

Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da ilk ayrılık ilerleyen günlerde yaşanabilir.


Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Faslı yıldız Hakim Ziyech için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.


İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Hakim Ziyech olduğunu yazdı.


Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.


Arabistan'dan da teklifler alan Ziyech'in kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.


#Hakim Ziyech
#Galatasaray
#Napoli
#Conte

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