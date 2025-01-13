Hakim Ziyech’e sürpriz talip: Conte ara transferde onu istiyor

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan takımdan ayrılacak isimlerin listesini hazırlıyor. Listenin başında ise Faslı yıldız Hakim Ziyech var. İddiaya göre Serie A devi 31 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Detaylar haberimizde.

1 /6 Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da ilk ayrılık ilerleyen günlerde yaşanabilir.



2 /6 Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Faslı yıldız Hakim Ziyech için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.



3 /6 İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Hakim Ziyech olduğunu yazdı.



4 /6 Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

5 /6 31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.

