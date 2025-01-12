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Hakim Ziyech'in yeni adresini duyurdular: Seria A yolunda

Hakim Ziyech'in yeni adresini duyurdular: Seria A yolunda

17:0712/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve ara transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Hakim Ziyech'in yeni adresini İtalyan basını duyurdu.

Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da ilk ayrılık ilerleyen günlerde yaşanabilir.

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in yeni adresini İtalyan basını duyurdu.

La Gazette'de yer alan habere göre, "Ziyech, Napoli yolunda."

Hakim Ziyech, Kvaratskhelia'nın PSG'ye transferi sonrası Napoli için hem kaliteli hem de çok yönlü bir seçenek halinde.


Transferin maliyetinin yüksek olmayacağı ve Kvaratskhelia'nın boşluğunu doldurmak için kullanıma hazır çözüm olduğu belirtildi.

Haberin sonunda ise, "Napoli'nin bu hamleyi yapıp yapmayacağı merak konusu" ifadelerine yer verildi.


31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.

Arabistan ve Ajax'tan gelen teklifleri de değerlendiren Ziyech'in kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Transfer

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