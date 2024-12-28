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Hakim Ziyech'ten Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Hakim Ziyech'ten Galatasaray yönetimini şoke eden talep

09:4728/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
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Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Faslı yıldız Hakim Ziyech'ten, sarı-kırmızılı yönetime flaş bir talep geldi.

Düzenli forma şansı bulamadığı için rahatsızlığını dile getiren Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

Menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başlayan Hakim Ziyech için Galatasaray bonservis talep etmeyecek.

Öte yandan Faslı futbolcunun sözleşme feshi için sergilediği tavır Galatasaray yönetimini şoke etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti.

Ziyech'in Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon Euro'yu aşan bir maliyeti bulunuyor.

Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Hakim Ziyech
#Galatasaray
#Okan Buruk

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