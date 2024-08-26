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Spor

Hasan Arat devreye girdi: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

16:44 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:44 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine orta sahaya bir takviye daha yapmak üzere. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un 8 numara talebinin ardından yönetim harekete geçti.

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Başkan Hasan Arat ve ekibi, Benfica forması giyen Portekizli yıldız orta sahayla anlaşma sağlandı.

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Beşiktaş, uzun yıllardır Benfica forması terleten orta saha oyuncusu Joao Mario ile el sıkıştı.

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Joao Mario, siyah-beyazlıların sunduğu teklifi kabul etti.

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Kulüpler arasında görüşmeler başladı. Benfica, 31 yaşındaki orta saha için 3-5M€ bonservis bedeli istiyor. 

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Mario'nun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

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Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon toplamda 51 maça çıkarken 9 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

#Beşiktaş
#Joao Mario
#Transfer
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