Hasan Arat devreye girdi: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine orta sahaya bir takviye daha yapmak üzere. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

1 / 8 Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

2 / 8 Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un 8 numara talebinin ardından yönetim harekete geçti.

3 / 8 Başkan Hasan Arat ve ekibi, Benfica forması giyen Portekizli yıldız orta sahayla anlaşma sağlandı.

4 / 8 Beşiktaş, uzun yıllardır Benfica forması terleten orta saha oyuncusu Joao Mario ile el sıkıştı.

5 / 8 Joao Mario, siyah-beyazlıların sunduğu teklifi kabul etti.

6 / 8 Kulüpler arasında görüşmeler başladı. Benfica, 31 yaşındaki orta saha için 3-5M€ bonservis bedeli istiyor.

7 / 8 Mario'nun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.