Hasan Arat devreye girdi: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine orta sahaya bir takviye daha yapmak üzere. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un 8 numara talebinin ardından yönetim harekete geçti.
Başkan Hasan Arat ve ekibi, Benfica forması giyen Portekizli yıldız orta sahayla anlaşma sağlandı.
Beşiktaş, uzun yıllardır Benfica forması terleten orta saha oyuncusu Joao Mario ile el sıkıştı.
Joao Mario, siyah-beyazlıların sunduğu teklifi kabul etti.
Kulüpler arasında görüşmeler başladı. Benfica, 31 yaşındaki orta saha için 3-5M€ bonservis bedeli istiyor.
Mario'nun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.
Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon toplamda 51 maça çıkarken 9 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.