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Spor

Herkes ekran başına: Arda Güler ilk 11'de

16:33 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 16:42 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Real Madrid'de sakatlanan Jude Bellingham'ın yerine oynayacak isim merak konusuydu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'e yazdı.

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Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında sahasında bugün Real Valladolid'i konuk edecek.

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Saat 18.00'de başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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Real Madrid'in Real Valladolid maçı 11'i belli oldu.

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Teknik direktör Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın sakatlığında milli futbolcu Arda Güler'i ilk 11'e yazdı.

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Milli futbolcu karşılaşmada orta üçlüde görev yapacak.

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İşte Real Madrid'in Valladolid maçı 11'i

#Real Madrid
#Arda Güler
#Carlo Ancelotti
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