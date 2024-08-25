Herkes ekran başına: Arda Güler ilk 11'de

Real Madrid'de sakatlanan Jude Bellingham'ın yerine oynayacak isim merak konusuydu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'e yazdı.
Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında sahasında bugün Real Valladolid'i konuk edecek.
Saat 18.00'de başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Real Madrid'in Real Valladolid maçı 11'i belli oldu.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın sakatlığında milli futbolcu Arda Güler'i ilk 11'e yazdı.
Milli futbolcu karşılaşmada orta üçlüde görev yapacak.
İşte Real Madrid'in Valladolid maçı 11'i