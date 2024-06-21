Herkes su sanıyordu! Gerçek başka çıktı: İngiliz futbolcular bakın ne içiyormuş

EURO 2024'ün favorilerinden İngiltere'nin oyuncularının su molalarında su içtiği sanılıyordu. Ancak gerçek başka çıktı. Takımın su molalarında 'özel karışım' içtikleri öğrenildi. Üstelik bu Teknik Direktör Gareth Southgate'in şartı. İşte detaylar...
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor.
C Grubu'nda mücadele eden ve oluşabilecek sıralamaya göre A Milli Takımımızız muhtemel rakipleri arasında yer alan İngiltere cephesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
İngiliz ekibinin su molalarında takım olarak içecek içmesi dikkat çekmiş ve bu içeceğin su olduğu varsayılmıştı.
İngilizlerin molalarda özel bir karışım içtiği ortaya çıktı.
Bu karışımın az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içerdiği öğrenildi.
TEKNİK DİREKTÖRÜN ŞARTI
Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanlarının salatalık suyunu ısrarla önerdiği ve İngiliz hocanın da salatalık suyunu futbolcularına şart koştuğu iddia edildi.
İçerdiği besin değeriyle uzun süre acıkmayı engelleyen salatalık suyu, yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.
Gelin salatalık suyunun faydalarına yakından bakalım...
Salatalık suyunun faydaları neler?
Salatalarımızın vazgeçilmezlerinden olan salatalık, yüzde 96 oranında su içeriyor. Zengin minerallerden ve vitaminlerden oluşan salatalık hem cilde hem de vücuda oldukça yararlı bir sebze. Mide sorunlarına yardımcı olan ve cildi besleyen salatalık ile sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte salatalık suyunun bilmediğiniz faydaları…
Detoks içeceklerinin en sık kullanılan malzemeleri arasında bulunan salatalık suyu, hem sıvı deposu olması hem de mineral zengini bir besin olması ile vücudu besliyor ve temizliyor.
Salatalık suyu yaz aylarında lezzetli ve ferahlatıcı özelliği ile öne çıkıyor. Sıcaktan dolayı ortaya çıkan hararet sorununu gidermede de birebir…
Salatalık suyu harika bir zayıflama içeceği. Yemeklerinizin yanında asitli içecekler ve meyve suları yerine salatalık suyu içerek en az 200 kalori daha az almanız mümkün.
Kanser Düşmanı
Salatalık suyu bağışıklık güçlendirici içeriğinden ötürü tam bir kanser savaşçısı olarak adlandırılıyor. Öğünlerinizde salatalık suyuna yer açarak kansere yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.
Salatalık suyu diş eti sorunlarını ve ağız bakterilerini etkisiz hale getirerek kötü kokulara karşı savaşmada oldukça etkili bir içecek.
Kemikleri güçlendirir
Kemik sağlığında önemli rol oynayan ve içeriğinde K vitamini bulunduran salatalık suyu ile kemik hastalıklarına yakalanmak ve bu hastalıklarla birlikte ortaya çıkan ağrıları azaltmak mümkün.
Deri hastalıklarının hızlı iyileşmesinde ve bakterilerin temizlenmesinde etkili olan salatalık suyu, vücuda oksijen taşınmasında ve vücut sisteminin güçlendirilmesinde de etkin bir rol oynuyor.
Anti-aging zengini
C vitamini yönünden zengin olan salatalık suyu, cilt hücrelerini yenileyerek taze ve canlı bir cilde kavuşmayı sağlıyor. Besleyici yönü güçlü olan salatalık suyu ile ışıl ışıl ve canlı bir cilde sahip olmak mümkün.
Lif bakımından zengin olan salatalık suyu ile sindirim sisteminizi rahatlatabilir ve salatalık suyunun mide dostu yapısı ile kendinizi daha tok hissedebilirsiniz.