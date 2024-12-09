Hikmet Karaman'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü: Böyle oyuncu sayısı az

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrası Zimbru Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı-kırmızılıların yıldız ismine övgüler yağdırdı.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor deplasmanından galibiyetle döndü.
Sarı-kırmızılılar maçı 3 golle kazanırken ilk golde ağları Yunus Akgün havalandırdı.
Moldova takımlarından Zimbru'yu çalıştıran Hikmet Karaman, beIN Sports'ta katıldığı bir yayında Yunus Akgün'den övgüyle bahsetti.
Hikmet Karaman, Yunus Akgün için, "Benim Yunus'ta en beğendiğim özellik dribbling. Böyle oyuncu sayısı az. Altyapı hocalarına en büyük tavsiyem bu tür oyuncu bulmaları." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Yunus Akgün 20 maçta süre aldı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asist kaydetti.