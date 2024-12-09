Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hikmet Karaman'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü: Böyle oyuncu sayısı az

Hikmet Karaman'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü: Böyle oyuncu sayısı az

17:259/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrası Zimbru Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı-kırmızılıların yıldız ismine övgüler yağdırdı.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor deplasmanından galibiyetle döndü.

Sarı-kırmızılılar maçı 3 golle kazanırken ilk golde ağları Yunus Akgün havalandırdı.

Moldova takımlarından Zimbru'yu çalıştıran Hikmet Karaman, beIN Sports'ta katıldığı bir yayında Yunus Akgün'den övgüyle bahsetti.

Hikmet Karaman, Yunus Akgün için, "Benim Yunus'ta en beğendiğim özellik dribbling. Böyle oyuncu sayısı az. Altyapı hocalarına en büyük tavsiyem bu tür oyuncu bulmaları." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Yunus Akgün 20 maçta süre aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asist kaydetti.

#Galatasaray
#Hikmet Karaman
#Yunus Akgün

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
M harfiyle başlayan hayvan isimleri