Hollanda'da gündem olan Galatasaraylı futbolcu: Artık hep o oynasın!

Galatasaray'ın Az Alkmaar ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda yaptığı hamle dikkat çekti. İlk yarıda defans hattında sorunlar yaşayan sarı kırmızılılarda ikinci yarıda sahaya dahil olan genç bir isim büyük alkış aldı.

1 /7 Galatasaray'ın Az Alkmaar ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda yaptığı hamle dikkat çekti. İlk yarıda defans hattında sorunlar yaşayan sarı kırmızılılarda ikinci yarıda sahaya dahil olan genç bir isim büyük alkış aldı.

2 /7 Galatasaray, Az Alkmaar deplasmanından 1 puanla döndü. 1-1 biten karşılaşmanın sonunda sarı kırmızılı futbolcular alkışlanırken genç bir isim sosyal medyanın gündemine girdi.

3 /7 Galatasaray'da ilk yarıda Nelsson'un yaptığı hatalar sonrasında ikinci yarıda sahaya dahil olan Metehan Baltacı, dikkat çekici bir performans sergiledi.

4 /7 Teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıdaki hamlesi sosyal medyada ilk aşamada şaşkınlıkla karşılanmıştı. Genç oyuncu Metehan'ın gösterdiği performans sonrasında deneyimli teknik adamın seçimi takdir gördü.

5 /7 Galatasaray, Az Alkmaar deplasmanında Osimhen'in golüyle 1 puan elde etti. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar Avrupa Ligi'nde namağlup unvanını devam ettirdi.

6 /7 Metehan Baltacı, defanstaki partneri Davinson Sanchez ile de uyumlu bir görüntü çizdi.