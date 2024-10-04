Hollandalı eski yıldızdan skandal sözler: ‘Türk takımlarının vizyonu yok’

Twente'nin iyi bir maç oynadığını ve Hollanda futboluna iyi bir şekilde hizmet ettiğini söyleyen Vaart, "Harika oynayan birkaç oyuncuyla bunu gerçekten çok iyi yapılar. Sem Steijn'in topla çok iyi oynadığını düşünüyorum. Normalde daha çok golcüdür ama bu maçta topla çok iyiydi. Top sahanın neresindeyse Steijn de oradaydı. Gerçekten harika bir maç oynadı." sözlerini kullandı.



