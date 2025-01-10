Hüseyin Yücel 'gidecek' demişti! Serdal Adalı'dan izin çıkmadı

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu, taraftarı memnun edememişti. Eski başkan Hüseyin Yücel'in takımdan ayrılacağını ifade ettiği deneyimli futbolcu için yeni başkan Serdal Adalı'dan izin çıkmadığı bildirildi.
Beşiktaş'ın Braga'dan 12 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Al Musrati, büyük ölçüde sezonu siyah-beyazlılarda tamamlayacak.
Milliyet'te yer alan haberde, Beşiktaş'ın Al Fateh'in yaptığı 1 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro bonservis bedelini içeren teklifini rafa kaldırdığı belirtildi.
Eski başkan Hüseyin Yücel, Al Fateh ile Musrati'nin transferi için prensip anlaşmasına varmıştı. Serdal Adalı ise Serdar Topraktepe ile görüştükten sonra bu anlaşmayı uygun görmedi.
Serdar Topraktepe'nin Al Musrati'yi 1 milyon Euro'ya kiralamayı mantıklı bulmadığı ve sezon sonu büyük ihtimalle geri döneceğini belirterek transfere onay vermediği belirtildi.
Musrati'nin takımda kalması durumunda Beşiktaş'ın planlarında yeni bir 6 numara transferi bulunmuyor.
Musrati bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.