Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hüseyin Yücel 'gidecek' demişti! Serdal Adalı'dan izin çıkmadı

Hüseyin Yücel 'gidecek' demişti! Serdal Adalı'dan izin çıkmadı

11:1010/01/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu, taraftarı memnun edememişti. Eski başkan Hüseyin Yücel'in takımdan ayrılacağını ifade ettiği deneyimli futbolcu için yeni başkan Serdal Adalı'dan izin çıkmadığı bildirildi.

Beşiktaş'ın Braga'dan 12 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Al Musrati, büyük ölçüde sezonu siyah-beyazlılarda tamamlayacak.

Milliyet'te yer alan haberde, Beşiktaş'ın Al Fateh'in yaptığı 1 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro bonservis bedelini içeren teklifini rafa kaldırdığı belirtildi.

Eski başkan Hüseyin Yücel, Al Fateh ile Musrati'nin transferi için prensip anlaşmasına varmıştı. Serdal Adalı ise Serdar Topraktepe ile görüştükten sonra bu anlaşmayı uygun görmedi.

Serdar Topraktepe'nin Al Musrati'yi 1 milyon Euro'ya kiralamayı mantıklı bulmadığı ve sezon sonu büyük ihtimalle geri döneceğini belirterek transfere onay vermediği belirtildi.

Musrati'nin takımda kalması durumunda Beşiktaş'ın planlarında yeni bir 6 numara transferi bulunmuyor.

Musrati bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.

#Beşiktaş
#Hüseyin Yücel
#Serdal Adalı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projesinde ödeme şartları neler? Dar gelirliye müjde! Kira öder gibi ev sahibi olunacak