Hüseyin Yücel'den Fenerbahçe derbisi öncesi flaş hamle

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından geçici olarak başkanlık görevine gelen Hüseyin Yücel, hafta sonu oynanacak derbi mücadelesi öncesi flaş bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar...
Kaotik günlerden geçen Beşiktaş camiasında Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna Hüseyin Yücel oturdu. Ardından Yücel yönetimi yapılan toplantı sonrası erken seçim kararı aldı.
Takımın içinden geçtiği sıkıntılı süreçte futbolcuların da 2 aydır maaşlarını alamadıkları iddia edilmişti.
Hüseyin Yücel'in Fenerbahçe derbisi öncesi bu konuya el attığı ve futbolculara olan tüm borçları ödediği ifade edildi.
Fenerbahçe maçını kazanarak moral bulmak isteyen Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, Fanatik'te yer alan habere göre derbi galibiyeti için prim verme kararı aldı.