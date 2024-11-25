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Icardi bu hafta kararını verecek: İtalya’ya gidebilir!

Icardi bu hafta kararını verecek: İtalya’ya gidebilir!

11:1425/11/2024, lundi
G: 25/11/2024, lundi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında çapraz bağları kopan Mauro Icardi’nin sezonu kapattığı açıklanmıştı. Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden İcardi, bu hafta İstanbul'a dönecek. Yıldız futbolcunun sakatlığında kritik bir döneme girildi. İşte detaylar.

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı açıklanmıştı.


Yıldız futbolcunun sakatlığında kritik döneme girildi.


Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden İcardi, bu hafta İstanbul'a dönecek.



Sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek.


Ödeminin inmesi için 3 haftalık süre biterken İstanbul'da futbolcunun MR'ı çekilecek.


İcardi'nin Roma ya da İstanbul'da ameliyat olmak için kararsız olduğu öğrenildi. 

Galatasaray, yurt dışında ameliyat olursa İcardi için bir sağlık heyeti görevlendirecek.


#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Roma

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