Icardi şiddet iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu!

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin, eşi Wanda Nara ile tartıştığı ve karakolluk olduğu ifade edilmişti. Golcü futbolcu, yaşananlarla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında ortaya atılan, Arjantin'de gözaltına alındığı yönündeki iddia sosyal medyayı sallamıştı.
İddialara göre golcü futbolcu, Arjantin'deki evinde eşi Wanda Nara ile kavga edip karakolluk olmuştu.
Icardi, yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu ve Arjantin basınından Socios del Especteculo'ya bir demeç verdi.
Arjantinli yıldız, olaya ilişkin eşi Wanda Nara'yı suçladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Bunların hepsi Wanda'nın abartısı. Ben hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor..."
"Mesajımı gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu ve bu da bir psikolojik şiddettir."
Wanda Nara'nın, Icardi'yi şiddet iddiasıyla şikayet ettiği haberi ilk olarak Wanda'nın avukatı Ana Rosenfeld'in hazırladığı belgeye ulaşan 'Los Angeles de la Manana' programı tarafından duyuruldu.
Galatasaray Kulübü de oyuncuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."