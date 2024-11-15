Icardi şiddet iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu!

Arjantinli yıldız, olaya ilişkin eşi Wanda Nara'yı suçladı ve şu ifadeleri kullandı:





"Bunların hepsi Wanda'nın abartısı. Ben hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor..."