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Spor

Icardi'den Galatasaray'a kötü haber! Planlar iptal

09:49 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 10:18 - 8/09/2024 Pazar
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Galatasaray'ın Adana Demirspor'la oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sahalara dönüşüyle alakalı çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da, hücum hattında sahip olduğu yıldız oyuncularına Osimhen'le bir yenisini daha ekleyen Okan Buruk'un çift forvetli formasyona dönmesi bekleniyordu.






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İşte çift forvet planının olmazsa olmazı yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili o gelişme...









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Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.






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Sarı kırmızılı kulüp ise resmi internet sitesinden başarılı golcünün durumunu şöyle duyurmuştu:



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"Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."




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Milliyet'in haberine göre, 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun sakatlığı atlatması 1,5 - 2 ay sürebilir.





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Haberde ayrıca Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünün bekleneceği belirtildi.


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Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak güzel bir başlangıç yapmıştı.



#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Transfer
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