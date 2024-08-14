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Spor

Icardi'den Mourinho'ya olay gönderme: 'Büyük kulüplerde yapmazdı'

Haber Merkezi
11:01 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:02 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, antrenman öncesinde düzenlenen röportajda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermelerde bulundu.

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Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

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Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray hakkındaki açıklamalarına da gönderme yapan Icardi, şaşırdığını söyledi.

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Icardi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"Ben oynadığım her takımda liderdim. Rekabetçi ve mükemmeliyetçiyim. Burada da liderlik yapmaya çalışıyorum."

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"Paslarımla, gollerimle takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Türkiye'yi temsil ediyorum. Gollerimle taraftarları mutlu ediyor olmak benim için gurur meselesi."

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"Kilo bir faktör değil benim gözümde. Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra antrenmanlara katılamadım, söylenene göre formsuzdum ama gol kralı oldum. 6 ay antrenmansız gol kralı oldum."


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"Saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı ama biz saha içine odaklandık ve 2 sene üst üste şampiyon olduk. Rakibi rahatsız ediyor böyle şeyler."


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"Mourinho gibi bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında böyle konuşması enteresan. Büyük kulüplerde böyle şeyler yapmazdı."


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"Bizim özel bir hocamız var ve herkese karşı mücadele edecek. Daha sezon başında bu söylemlerin mantıklı olduğunu düşünmüyorum"


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"Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri. En iyi ligde oynamak herkesin istediği bir şey."

#Galatasaray
#Icardi
#Mourinho
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