Icardi'den Mourinho'ya olay gönderme: 'Büyük kulüplerde yapmazdı'

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, antrenman öncesinde düzenlenen röportajda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermelerde bulundu.
Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray hakkındaki açıklamalarına da gönderme yapan Icardi, şaşırdığını söyledi.
Icardi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Ben oynadığım her takımda liderdim. Rekabetçi ve mükemmeliyetçiyim. Burada da liderlik yapmaya çalışıyorum."
"Paslarımla, gollerimle takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Türkiye'yi temsil ediyorum. Gollerimle taraftarları mutlu ediyor olmak benim için gurur meselesi."
"Kilo bir faktör değil benim gözümde. Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra antrenmanlara katılamadım, söylenene göre formsuzdum ama gol kralı oldum. 6 ay antrenmansız gol kralı oldum."
"Saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı ama biz saha içine odaklandık ve 2 sene üst üste şampiyon olduk. Rakibi rahatsız ediyor böyle şeyler."
"Mourinho gibi bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında böyle konuşması enteresan. Büyük kulüplerde böyle şeyler yapmazdı."
"Bizim özel bir hocamız var ve herkese karşı mücadele edecek. Daha sezon başında bu söylemlerin mantıklı olduğunu düşünmüyorum"
"Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri. En iyi ligde oynamak herkesin istediği bir şey."