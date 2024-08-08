İlkay Gündoğan İstanbul’da! Son kararını verecek: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde olduğu Barcelona’nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun iki gün izninde İstanbul'a geldiği iddia edildi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen İlkay Gündoğan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Jijantes TV'nin haberine göre; Barcelona'nın yıldızının, iki günlük izninde İstanbul'a geleceği öne sürüldü.
Haberde, İlkay Gündoğan'ın Türk takımlarından transfer teklifi aldığı da hatırlatıldı.
Ayrıca yıldız futbolcunun reklam filmi için geldiği de iddia edildi.
33 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Barcelona formasıyla 51 maça çıkan futbolcu 5 gol 14 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı?
Gündoğan, Nürnberg'de profesyonel futbol kariyerine başladı ve Bundesliga'da dikkat çekici performanslar sergiledi.
2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Gündoğan, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.
2016 yılında İlkay Gündoğan, İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu.
Pep Guardiola'nın yönetimindeki City'de Gündoğan, Premier League başta olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı.
Gündoğan 2023 yılında Barcelona’ya transfer oldu.