İlkay Gündoğan'dan transfer itirafı: Süper Lig'e geliyor mu?

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündoğan, geleceğine yönelik itiraflarda bulundu.
Barcelona'dan ayrılmak istediği ve Türkiye'deki takımlarla görüşmeler yaptığı iddia edilen İlkay, yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.
2 günlük İstanbul seyahati için havalimanına gelen İlkay, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet."
"Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum."
"Önümüzdeki nasip kısmet, her şey olabilir."
"Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı."
"İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar."
"Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar."