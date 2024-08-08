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Spor

İlkay Gündoğan'dan transfer itirafı: Süper Lig'e geliyor mu?

Haber Merkezi
18:04 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:04 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündoğan, geleceğine yönelik itiraflarda bulundu.

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Barcelona'dan ayrılmak istediği ve Türkiye'deki takımlarla görüşmeler yaptığı iddia edilen İlkay, yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

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2 günlük İstanbul seyahati için havalimanına gelen İlkay, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

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"Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet."

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"Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum."

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"Önümüzdeki nasip kısmet, her şey olabilir."

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"Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı."

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"İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar."

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"Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar."

#İlkay Gündoğan
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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