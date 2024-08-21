İlkay Gündoğan'ın yeni takımını açıkladılar

Transferde adı sık sık Türk takımlarıyla da anılan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu. İngiliz basını, Barcelona forması giyen Alman futbolcunun anlaştığı takımı duyurdu.
Yaz transfer dönemi devam ederken, İlkay Gündoğan'ın adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu.
Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcunun, takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yıldız ismin transferi sorulduğunda, "Barcelona'da kalıyor mu, kalmıyor mu şu anda öyle bir netlik yok. İlkay gibi bir oyuncuyu herkes kadrosunda görmek ister" ifadelerini kullanmıştı.
İngiliz basını, İlkay'ın yeni takımını duyurdu.
The Athletic, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan bedelsiz ayrılacağını ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.
Türk asıllı Alman futbolcu, 2016-2023 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giymişti.
Manchester City'de Pep Guardiola'nın ilk transferi olan İlkay Gündoğan, Premier Lig ekibinde 304 maça çıkmıştı.
Maviler'de 5 kez Premier Lig'i kazanan İlkay, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.