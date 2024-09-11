İngilizler Fenerbahçe’nin ilgilendiği dünyaca ünlü yıldızı duyurdu

Fenerbahçe transfer sezonunun kapatılmasına sayılı günler kala bombayı patlatıyor. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği dünyaca ünlü yıldızı İngiliz basını duyurdu. Birçok talibi olan oyuncunun en büyük adayı ise Fenerbahçe. İşte detaylar.
İngiliz basınından Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
The Sun’ın haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Antony’i kiralamak istiyor.
Haberde, bu sezon Manchester United formasıyla sadece 1 dakika süre alan Antony bu durumdan oldukça rahatsız ve takımdan ayrılmak istiyor.
Manchester United yönetimi, kanat rotasyonundaki dördüncü isim olan Antony’nin kiralanmasına sıcak bakıyor.
Yine The Sun’ın haberine göre; Antony’nin eski takımı Ajax da 24 yaşındaki oyuncuyu yeniden takımda görmek istiyor.
Brezilyalı oyuncu için Fransa, Suudi Arabistan ve İspanya’dan kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi.
Antony ile ilgilenen diğer kulüplerin ülkelerinde yaz transfer dönemi sona erdi. Türkiye’de yaz transfer döneminin hala açık olması Fenerbahçe’nin bu transferdeki şansını arttırıyor.
30 Ağustos 2022 tarihinde 95 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax’tan Manchester United’a transfer olan Antony, İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kaldı.
Teknik Direktör Erik Ten Hag’ın 83 maçta şans verdiği 24 yaşındaki oyuncu, takımına 11 gol - 5 asistlik katkı sağladı.