İngilizler Fenerbahçe’nin ilgilendiği dünyaca ünlü yıldızı duyurdu

Fenerbahçe transfer sezonunun kapatılmasına sayılı günler kala bombayı patlatıyor. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği dünyaca ünlü yıldızı İngiliz basını duyurdu. Birçok talibi olan oyuncunun en büyük adayı ise Fenerbahçe. İşte detaylar.

1 / 9 İngiliz basınından Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.



2 / 9 The Sun’ın haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Antony’i kiralamak istiyor.



3 / 9 Haberde, bu sezon Manchester United formasıyla sadece 1 dakika süre alan Antony bu durumdan oldukça rahatsız ve takımdan ayrılmak istiyor.



4 / 9 Manchester United yönetimi, kanat rotasyonundaki dördüncü isim olan Antony’nin kiralanmasına sıcak bakıyor.



5 / 9 Yine The Sun’ın haberine göre; Antony’nin eski takımı Ajax da 24 yaşındaki oyuncuyu yeniden takımda görmek istiyor.

6 / 9 Brezilyalı oyuncu için Fransa, Suudi Arabistan ve İspanya’dan kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi.



7 / 9 Antony ile ilgilenen diğer kulüplerin ülkelerinde yaz transfer dönemi sona erdi. Türkiye’de yaz transfer döneminin hala açık olması Fenerbahçe’nin bu transferdeki şansını arttırıyor.

8 / 9 30 Ağustos 2022 tarihinde 95 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax’tan Manchester United’a transfer olan Antony, İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kaldı.