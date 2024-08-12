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Spor

İngilizler sıraya girdi: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor

Haber Merkezi
10:15 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:16 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun taliplileri artıyor. Sarı lacivertlilerin kapısını, İngiliz kulüpleri aşındırıyor.

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Fenerbahçe'de ve EURO 2024'te dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig ekipleri Brighton ile Manchester United adeta yarışıyor.

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Şu an için Brighton en iyi teklif yapan takım konumunda.

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Brighton'un teklifi 32 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da bonuslar olmak üzere 35 milyon Euro.


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Brighton, Fenerbahçe ile pazarlıklarını sürdürürken Manchester United da devreye girdi.


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Yıldız oyuncunun temsilcisiyle görüşen ingiliz yetkililer Fenerbahçe ile anlaşılması durumunda kendilerinden talep edeceği sözleşme şartlarını sordu.


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Ferdi Kadıoğlu geride bıraktığımız sezon 51 karşılaşmada Fenerbahçe forması giydi.

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Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle oynadı.

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Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Ferdi'nin güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Premier Lig
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