İngilizler sıraya girdi: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'de milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun taliplileri artıyor. Sarı lacivertlilerin kapısını, İngiliz kulüpleri aşındırıyor.
Fenerbahçe'de ve EURO 2024'te dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig ekipleri Brighton ile Manchester United adeta yarışıyor.
Şu an için Brighton en iyi teklif yapan takım konumunda.
Brighton'un teklifi 32 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da bonuslar olmak üzere 35 milyon Euro.
Brighton, Fenerbahçe ile pazarlıklarını sürdürürken Manchester United da devreye girdi.
Yıldız oyuncunun temsilcisiyle görüşen ingiliz yetkililer Fenerbahçe ile anlaşılması durumunda kendilerinden talep edeceği sözleşme şartlarını sordu.
Ferdi Kadıoğlu geride bıraktığımız sezon 51 karşılaşmada Fenerbahçe forması giydi.
Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle oynadı.
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Ferdi'nin güncel piyasa değeri 30 milyon euro.