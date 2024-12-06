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Ismail Jakobs'un sahalara dönüş maçı netleşti

Ismail Jakobs'un sahalara dönüş maçı netleşti

10:216/12/2024, Cuma
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Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız futbolcunun dönüş maçı netleşti.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs, çalışmalara başladı.

25 yaşındaki futbolcunun, Sivasspor deplasmanında da forma giymesi beklenmiyor. Jakobs için ilk hedef ise Malmö maçı.

Senegalli sol bek, Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor karşısında kesinlikle sahada olacak.

Jakobs bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı ve 771 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmalarda Jakobs, 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#İsmail Jakobs
#Trabzonspor

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