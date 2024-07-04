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Spor

İspanyol basınından Ancelotti'ye Arda Güler önerisi

15:02 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:37 - 4/07/2024 Perşembe
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A Milli Takım'ın EURO 2024'te dikkat çeken isimlerinden olan Arda Güler, İspanya basınında gündem olmaya devam ediyor. AS Gazetesi, milli yıldızla ilgili Ancelotti'ye sürpriz bir öneride bulundu.

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Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in, A Milli Takım formasını giydiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) oyun tarzı ve yeni mevkisi İspanyol basınında tartışma konusu oldu.

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NTV Spor'un AS'tan aktardığına göre, "Türkiye, Ancelotti'ye Güler'i ne yapacağını söylüyor" başlıklı haberde; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Arda'yı "sahte dokuz" pozisyonunda oynatarak herkesi şaşırttığı, Türk yıldızın ise hareketliliği ve oyunuyla EURO 2024'te tam bir ustalık dersi verdiği belirtildi.

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Almanya'daki turnuvanın, Arda Güler'in geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta şu ana kadar göstermediği başka faydalarını görmeye hizmet ettiği belirtilerek "Hücumdaki yetersizliği göz önüne alan Montella, Madrid'in incisini Türk forvet hattının sahte dokuzu olarak icat etti" yorumu yapıldı.

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Haber detayında, 19 yaşındaki futbolcunun Avusturya maçındaki performansı için "Avusturyalı 'ağır' stoperlerle dans eden, hareketli, dinamik ve yetenekli bir forvetti." ifadeleri kullanılırken; Arda'nın formda ve fit bir görüntü sergilediği, fiziği güçlü rakip savunmacılar arasında korkusuzca ve büyük bir özgüvenle mücadele ettiği kaydedildi.

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Arda Güler'in "sahte dokuz" olarak oynatılmasının, Real Madrid'deki geleceği açısından ilginç bir varyant olabileceği vurgulandı ve İspanyol takımının hocası Carlo Ancelotti'ye "Arda'nın tüm yeteneklerinden faydalanmak için ustaca bir pozisyon icat eden Montella'nın bu fikrini iyi değerlendirmeli" önerisinde bulunuldu.

#Arda Güler
#Carlo Ancelotti
#EURO 2024
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