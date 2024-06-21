İşte Mourinho'yu reddeden yıldız isim

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin, temasa geçtiği o isimden olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
Kanarya, yeni hocası Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Levent Mercan'ı renklerine bağladığını ve Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilendiğini duyurdu.
Öte yandan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertlilerle ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.
Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen isimlerden Erinç Bilican'ın aktardığına göre Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile görüşmelere devam ederken gündemine bir yandan da Paul Onuachu'yu aldı.
Belçikalı futbolcuyu ağırdan alan sarı-lacivertlilere Nijeryalı yıldızın yanıtı ise "Her türlü Trabzonspor'da devam etmek istiyorum" oldu.
Bu cevabın ardından yeniden Batshuayi'ye yoğunlaşan Fenerbahçe, tecrübeli golcünün Galatasaray'la anlaşması üzerine henüz forvet transferi gerçekleştiremedi.