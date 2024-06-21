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Spor

İşte Mourinho'yu reddeden yıldız isim

15:31 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 16:26 - 21/06/2024 Cuma

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin, temasa geçtiği o isimden olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

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Kanarya, yeni hocası Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket ediyor.

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Sarı-lacivertliler son olarak Levent Mercan'ı renklerine bağladığını ve Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilendiğini duyurdu.

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Öte yandan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertlilerle ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.

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Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen isimlerden Erinç Bilican'ın aktardığına göre Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile görüşmelere devam ederken gündemine bir yandan da Paul Onuachu'yu aldı.

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Belçikalı futbolcuyu ağırdan alan sarı-lacivertlilere Nijeryalı yıldızın yanıtı ise "Her türlü Trabzonspor'da devam etmek istiyorum" oldu.

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Bu cevabın ardından yeniden Batshuayi'ye yoğunlaşan Fenerbahçe, tecrübeli golcünün Galatasaray'la anlaşması üzerine henüz forvet transferi gerçekleştiremedi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Paul Onuachu
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