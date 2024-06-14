İşte Nuri Şahin'in Süper Lig'den en çok istediği futbolcu

Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin'in yönetime verdiği transfer listesinde Galatasaraylı bir futbolcu yer alıyor. Alman ekibi bu transferde oldukça istekli. İşte detaylar...
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin getirildi.
Alman ekibi genç teknik adamla üç yıllık sözleşme imzaladı.
Dortmund atılan imzaların ardından kadro planlaması çalışmalarına başladı.
Sebastian Haller ile Marco Reus'un ayrılacak olmasının ardından o mevkiye en az iki takviye düşünülüyor.
Nuri Şahin'in yönetime verdiği transfer listesinde Galatasaray'dan bir futbolcu yer alıyor.
35 yaşındaki genç teknik adamın en çok transfer etmek istediği oyuncuların başında Barış Alper Yılmaz var.
Milli oyuncunun kanat-forvet oynaması Dortmund için bu transferi cazip kılıyor.
Alman ekibinin ilerleyen günlerde Galatasaray ile resmi temaslara başlayacağı ve bu transfer için bütün şartları zorlayacağı öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Barış Alper bu sezon toplamda 55 maça çıkarken 7 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.