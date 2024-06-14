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Spor

İşte Nuri Şahin'in Süper Lig'den en çok istediği futbolcu

19:40 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 19:47 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin'in yönetime verdiği transfer listesinde Galatasaraylı bir futbolcu yer alıyor. Alman ekibi bu transferde oldukça istekli. İşte detaylar...

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin getirildi.

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Alman ekibi genç teknik adamla üç yıllık sözleşme imzaladı.


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Dortmund atılan imzaların ardından kadro planlaması çalışmalarına başladı.

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Sebastian Haller ile Marco Reus'un ayrılacak olmasının ardından o mevkiye en az iki takviye düşünülüyor.


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Nuri Şahin'in yönetime verdiği transfer listesinde Galatasaray'dan bir futbolcu yer alıyor.

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35 yaşındaki genç teknik adamın en çok transfer etmek istediği oyuncuların başında Barış Alper Yılmaz var.

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Milli oyuncunun kanat-forvet oynaması Dortmund için bu transferi cazip kılıyor.

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Alman ekibinin ilerleyen günlerde Galatasaray ile resmi temaslara başlayacağı ve bu transfer için bütün şartları zorlayacağı öğrenildi.


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24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

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Barış Alper bu sezon toplamda 55 maça çıkarken 7 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Borussia Dortmund
#Nuri Şahin
#Barış Alper Yılmaz
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