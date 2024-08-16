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Spor

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu | 2. Hafta

23:00 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 23:00 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, ikinci haftanın açılış karşılaşmasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de son puan durumu...

1/ 20

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı başladı. İşte güncel puan durumu...

2/ 20

1. Galatasaray - 6 puan

3/ 20

2. Beşiktaş - 3 puan

4/ 20

3. Fenerbahçe - 3 puan﻿

5/ 20

4. Gaziantep FK - 3 puan

6/ 20

5. TÜMOSAN Konyaspor - 3 puan


































































































7/ 20

6. Alanyaspor - 1 puan


























































































































































































8/ 20

7. Rizespor - 1 puan












9/ 20

8. Eyüpspor - 1 puan










10/ 20

9. Başakşehir - 1 puan












11/ 20

10. Trabzonspor - 1 puan









12/ 20

11. Antalyaspor - 1 puan








13/ 20

12. Göztepe - 1 puan






14/ 20

13. Sivasspor - 1 puan








15/ 20

14. Kayserispor - 0 puan




16/ 20

15. Kasımpaşa - 0 puan





17/ 20

16. Hatayspor - 0 puan






18/ 20

17. Adana Demirspor - 0 puan


19/ 20

18. Bodrum FK - 0 puan

20/ 20

19. Samsunspor - 0 puan

#Süper Lig
#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
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