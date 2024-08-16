İşte Süper Lig'de güncel puan durumu | 2. Hafta

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, ikinci haftanın açılış karşılaşmasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de son puan durumu...
Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı başladı. İşte güncel puan durumu...
1. Galatasaray - 6 puan
2. Beşiktaş - 3 puan
3. Fenerbahçe - 3 puan
4. Gaziantep FK - 3 puan
5. TÜMOSAN Konyaspor - 3 puan
6. Alanyaspor - 1 puan
7. Rizespor - 1 puan
8. Eyüpspor - 1 puan
9. Başakşehir - 1 puan
10. Trabzonspor - 1 puan
11. Antalyaspor - 1 puan
12. Göztepe - 1 puan
13. Sivasspor - 1 puan
14. Kayserispor - 0 puan
15. Kasımpaşa - 0 puan
16. Hatayspor - 0 puan
17. Adana Demirspor - 0 puan
18. Bodrum FK - 0 puan
19. Samsunspor - 0 puan