İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllığına anlaştı

İtalyan basını, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllığına anlaştı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'i, ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları başlamıştı.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir devam eden teknik direktör bilmecesi çözüldü.
Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi, başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşüyordu.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Haberde, resmi açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği de aktarıldı.
61 yaşındaki Mourinho, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırdı.
Kariyerinde Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi takımlarda görev alan Mourinho, başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere pek çok Avrupa kupası kazandı.