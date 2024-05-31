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Spor

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllığına anlaştı

Tuğçe Erginkoç
10:38 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 11:08 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak

İtalyan basını, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllığına anlaştı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'i, ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları başlamıştı.

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Sarı-lacivertlilerde bir süredir devam eden teknik direktör bilmecesi çözüldü.


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Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi, başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşüyordu.

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İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

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Haberde, resmi açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği de aktarıldı.



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61 yaşındaki Mourinho, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırdı.

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Kariyerinde Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi takımlarda görev alan Mourinho, başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere pek çok Avrupa kupası kazandı.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Mario Branco
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