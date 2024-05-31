İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllığına anlaştı

İtalyan basını, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllığına anlaştı. İşte detaylar...

1 / 7 Trendyol Süper Lig'i, ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları başlamıştı.

2 / 7 Sarı-lacivertlilerde bir süredir devam eden teknik direktör bilmecesi çözüldü.



3 / 7 Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi, başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşüyordu.

4 / 7 İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

5 / 7 Haberde, resmi açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği de aktarıldı.





6 / 7 61 yaşındaki Mourinho, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırdı.