İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray dev transferi bitiriyor!

Galatasaray, gelecek sezon için transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Milan’da bekleneni veremeyen yıldız futbolcunun menajerinin sarı-kırmızılılarla anlaştığını yazdı. Chelsea ile yaz döneminde yapılacak görüşmeler, bu transferin kaderini belirleyecek. İşte detaylar.

1 /5 Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması da yapılmaya başlandı.

2 /5 La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix, İtalya'da aradığını bulamadı.



3 /5 Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde "Yaz transfer döneminde Chelsea ile anlaşılırsa Joao Felix, Galatasaray forması giyecek" diye açıklama yaptı.



4 /5 Milan'da beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcuyla ilgili ortaya atılan bu iddialar, sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.

