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İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray dev transferi bitiriyor!

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray dev transferi bitiriyor!

11:3728/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, gelecek sezon için transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Milan’da bekleneni veremeyen yıldız futbolcunun menajerinin sarı-kırmızılılarla anlaştığını yazdı. Chelsea ile yaz döneminde yapılacak görüşmeler, bu transferin kaderini belirleyecek. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması da yapılmaya başlandı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix, İtalya'da aradığını bulamadı.


Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde "Yaz transfer döneminde Chelsea ile anlaşılırsa Joao Felix, Galatasaray forması giyecek" diye açıklama yaptı.


Milan'da beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcuyla ilgili ortaya atılan bu iddialar, sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.


Bu sezon Milan formasıyla 30 resmi maçta sahne alan Joao Felix, 8 gol ve 3 asist yaptı.


#Joao Felix
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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