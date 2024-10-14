İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir! İşte nedeni

İzlanda-Türkiye maçının Laugardalsvöllur Stadı'ndaki don nedeniyle yarına ertelenebileceği öne sürülüyor. İki ülkenin federasyon yetkilileri ile UEFA temsilcileri, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda TSİ 14.00'te eş güdüm toplantısı yapacak. Bu toplantının ardından maçla ilgili nihai karar alınacak.