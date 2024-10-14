İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir! İşte nedeni

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın bu mücadelesinin ertelenebileceği konuşuluyor. İşte nedeni...
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile karşılaşacak.
Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
İzlanda-Türkiye maçının Laugardalsvöllur Stadı'ndaki don nedeniyle yarına ertelenebileceği öne sürülüyor. İki ülkenin federasyon yetkilileri ile UEFA temsilcileri, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda TSİ 14.00'te eş güdüm toplantısı yapacak. Bu toplantının ardından maçla ilgili nihai karar alınacak.
Soğuk hava ve saha koşulları nedeniyle dün iki ülkenin milli takımları da antrenmanlarını kapalı futbol stadı Midgardur'da gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı ekip B Ligi 4. grupta 7 puanla liderliğini sürdürüyor.