Spor

Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına yanıt: Gündem oldu

20:36 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 20:36 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan haberin ardından sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o gönderiler...

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Transfer sezonunda iki ezeli rakip bir kez daha karşı karşıya geldi.

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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.


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Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.


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30 yaşındaki forvet oyuncusu, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin ardından Galatasaray'a katılacak.

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Gerçekleşen bu transferin ardından Galatasaray'ın sarı-lacivertlilerden bir futbolcuyu daha transfer etmek istediği iddia edildi.

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Sarı-Kırmızılılar, Jayden'ı Fenerbahçe'den alıp kısa süre içinde 'önceden anlaştığı' Avrupa'nın dev kulüplerinden birine satarak kâr etmeyi planladığı aktarılmıştı.

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Genç yıldız "Asla" yazıp gülücük emojisi paylaştı. İşte o gönderiler;

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#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Galatasaray
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