Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına yanıt: Gündem oldu

Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan haberin ardından sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o gönderiler...
Transfer sezonunda iki ezeli rakip bir kez daha karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.
30 yaşındaki forvet oyuncusu, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin ardından Galatasaray'a katılacak.
Gerçekleşen bu transferin ardından Galatasaray'ın sarı-lacivertlilerden bir futbolcuyu daha transfer etmek istediği iddia edildi.
Sarı-Kırmızılılar, Jayden'ı Fenerbahçe'den alıp kısa süre içinde 'önceden anlaştığı' Avrupa'nın dev kulüplerinden birine satarak kâr etmeyi planladığı aktarılmıştı.
Genç yıldız "Asla" yazıp gülücük emojisi paylaştı. İşte o gönderiler;