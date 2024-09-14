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Spor

Jayden Oosterwolde'ye müjde! Galatasaray derbisinde izleyecekler

12:19 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:00 - 14/09/2024 Cumartesi
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Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde'yi sevindirecek bir haber geldi. Yıldız isim, Galatasaray derbisinde takip edilecek. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerden biri olan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.




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Takvim'in haberine göre, yükselen performansı sonrası Hollanda'nın geniş oyuncu havuzuna dahil edilen yıldız oyuncunun Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde milli takım yetkilileri tarafından izleneceği öğrenildi.







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Yıldız futbolcunun Galatasaray karşısında sergileyeceği performansa göre ekim ayındaki milli maçların kadrosuna çağrılıp çağrılmayacağı da belli olacak.



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Oosterwolde için yaz transfer döneminde farklı ülkelerdeki çok sayıda kulüpten teklif gelmiş ancak Mourinho'nun talebiyle bu teklifler kabul edilmemişti.



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Bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 maça çıkan Oosterwolde söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.



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Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen Jayden'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

#Jayden Oosterwolde
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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