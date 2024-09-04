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Spor

Joao Mario TFF'ye bildirildi: Resmen Beşiktaş'ta

17:08 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:09 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Beşiktaş, Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Joao Mario'yu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarıldığını TFF'ye bildirdi.

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Beşiktaş, Benfica forması giyen Joao Mario'yu kadrosuna kattı.

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Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Portekizli orta saha dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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İstanbul'a gelen Portekizli, Beşiktaş atkısıyla kartal pozu verdi.

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Detaylı sağlık kontrollerinden geçen Joao Mario resmi imzayı attı.

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Beşiktaş, Joao Mario'nun lisansını çıkardı.

#Beşiktaş
#Joao Mario
#Transfer
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