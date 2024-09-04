Joao Mario TFF'ye bildirildi: Resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Joao Mario'yu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarıldığını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, Benfica forması giyen Joao Mario'yu kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Portekizli orta saha dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
İstanbul'a gelen Portekizli, Beşiktaş atkısıyla kartal pozu verdi.
Detaylı sağlık kontrollerinden geçen Joao Mario resmi imzayı attı.
Beşiktaş, Joao Mario'nun lisansını çıkardı.