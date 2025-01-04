Jose Mourinho 7 ismin biletini kesti

Milli futbolcular Samet Akaydin ve Cengiz Ünder ile de yollar ayrılacak.





Samet'e hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda teklif var. Sarı-lacivertli yönetim bu teklifleri değerlendirirken Cengiz de şu anda devre arası için kendisine kulüp bakıyor.