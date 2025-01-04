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Jose Mourinho 7 ismin biletini kesti

Jose Mourinho 7 ismin biletini kesti

09:324/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertli takımda devre arası transfer döneminde gidecek isimler belli oldu. Fenerbahçe yönetimi, devre arasında 7 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla yollar ayrılacak.

Sarı-lacivertli takımda 7 isimle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu isimler Serdar Aziz, Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Lincoln, Samet Akaydın ve Cengiz Ünder olarak öne çıkıyor. 

TFF listesine ismi yazılmayan ve Süper Lig'den talipleri olan stoper Serdar Aziz ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrılması bekleniyor. 

Çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra sakatlığını tamamen atlatan ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Burak Kapacak ile de yolların ayrılacağı belirtildi. 

Fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz ile Levent Mercan kiralanacak.

Brezilya ekibi Bragantino'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Fenerbahçe'ye dönen Lincoln de kadro planlamasında düşünülmüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu yeniden kiralanacak. 

Milli futbolcular Samet Akaydin ve Cengiz Ünder ile de yollar ayrılacak.


Samet'e hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda teklif var. Sarı-lacivertli yönetim bu teklifleri değerlendirirken Cengiz de şu anda devre arası için kendisine kulüp bakıyor.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig
#Cengiz Ünder

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