Jose Mourinho ameliyatı için İstanbul'dan ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışılırken Portekizli teknik adamla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
1-1'lik Eyüpspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Takımdaki geleceği tartışma konusu olan Jose Mourinho'nun, ameliyat olacağı ortaya çıktı.
Sports Digitale'in haberine göre; Portekizli teknik adam yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurt dışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.
Deneyimli çalıştıcı, takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı.
Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından iki hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.