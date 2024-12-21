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Jose Mourinho ameliyatı için İstanbul'dan ayrılıyor

Jose Mourinho ameliyatı için İstanbul'dan ayrılıyor

17:3221/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışılırken Portekizli teknik adamla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

1-1'lik Eyüpspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Takımdaki geleceği tartışma konusu olan Jose Mourinho'nun, ameliyat olacağı ortaya çıktı.

Sports Digitale'in haberine göre; Portekizli teknik adam yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurt dışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Deneyimli çalıştıcı, takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı.

Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından iki hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. 

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Eyüpspor

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