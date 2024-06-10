Jose Mourinho Avrupa Şampiyonası’ndaki favorisini açıkladı

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024’te ki favorisini açıkladı. Mourinho, Avrupa Şampiyonası’nın son şampiyonu İtalya hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan ve her daim konuşmalarıyla gündem olan Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında açıklamalarda bulundu.
Turnuvaya çok kısa bir süre kala kimin şampiyon olacağı büyük merak konusu olurken Portekizli teknik adamın son açıklamaları İtalyanlar tarafından hoş karşılanmadı.
Portekiz basınından RTP'ye konuşan Jose Mourinho turnuva için favori adaylarını sıraladı.
Adayları hakkında konuşan Mourinho, "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor.
Portekiz, İngiltere, Fransa favoriler.
İkinci sırada Almanya, İspanya diyebilirim." açıklamalarında bulundu.
Fenerbahçe'den önce son olarak son İtalya'nın Roma takımında çalışan Mourinho son şampiyona şans vermeyerek, "İtalya'nın Avrupa Şampiyonu olacağına inanmıyorum.
Geçen sefer kazandılar ama ikinciye de inanmıyorum." açıklamalarına yer vererek İtalya'dan tepki çekti.
İtalya 2022 ve 2018 Dünya Kupası'na da katılamamıştı.