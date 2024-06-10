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Spor

Jose Mourinho Avrupa Şampiyonası’ndaki favorisini açıkladı

10:05 - 10/06/2024 Monday
Güncelleme: 10:43 - 10/06/2024 Monday
Yeni Şafak

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024’te ki favorisini açıkladı. Mourinho, Avrupa Şampiyonası’nın son şampiyonu İtalya hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan ve her daim konuşmalarıyla gündem olan Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında açıklamalarda bulundu.

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Turnuvaya çok kısa bir süre kala kimin şampiyon olacağı büyük merak konusu olurken Portekizli teknik adamın son açıklamaları İtalyanlar tarafından hoş karşılanmadı.

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Portekiz basınından RTP'ye konuşan Jose Mourinho turnuva için favori adaylarını sıraladı. 

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Adayları hakkında konuşan Mourinho, "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor.


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Portekiz, İngiltere, Fransa favoriler.


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İkinci sırada Almanya, İspanya diyebilirim." açıklamalarında bulundu.


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Fenerbahçe'den önce son olarak son İtalya'nın Roma takımında çalışan Mourinho son şampiyona şans vermeyerek, "İtalya'nın Avrupa Şampiyonu olacağına inanmıyorum. 

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Geçen sefer kazandılar ama ikinciye de inanmıyorum." açıklamalarına yer vererek İtalya'dan tepki çekti.


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İtalya 2022 ve 2018 Dünya Kupası'na da katılamamıştı.


#Jose Mourinho
#Avrupa Şampiyonası
#EURO 2024
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