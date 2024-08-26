Jose Mourinho: ‘’Bir daha 3 gol atamayacak’’

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç sarı-lacivertlilerin 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sahalarda 1 ay kadar uzak kalan Fred sakatlıktan döndü ve ilk maçında 3 gol attı. Jose Mourinho maçtan sonra Brezilyalı oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Fikstür yoğunluğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzde yaklaşık 50 maç var.
50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor.
Aksi halde bunun altından kalkamazsınız.
Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz." dedi.
Fred'in attığı 3 gol hakkında konuşan Mourinho, "Daha önce Fred'in eksikliğini söylemiştim.
Ama 3 gol attığı için değil.
Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak.
Takıma kattığı dinamizm farklı." sözlerini sarf etti.
Portekizli isim ayrıca Sebastian Szymanski için şu sözleri kullandı:
"Elimizde 2 tane daha Szymanski olsa ikisini de oynatırdık.
İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadı."
Kazanırken de kabederken takım olduklarını belirten Jose, "Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını bağırdığı için mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz." dedi.